NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Zahlen von 57 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem bis dahin von vielerlei Gegenwind geprägten Jahresverlauf sei der französische Baustoffkonzern im Schlussquartal 2017 scheinbar endlich auf Touren gekommen, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Erholung auf dem heimischen Markt nehme Fahrt auf und es gebe Potenzial für eine deutliche Margensteigerung./gl/tih



Datum der Analyse: 27.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.