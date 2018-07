NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die soliden Geschäftstrends des französischen Baustoffherstellers im zweiten Quartal versprächen eine starke Erholung des operativen Ergebnisses (Ebit) in der zweiten Jahreshälfte, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/he



Datum der Analyse: 26.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.