MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Der Stahlhersteller sei stark ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine hohe Nachfrage, vernünftige Preise und sinkende Rohstoffkosten dürften die Einnahmen auch noch in den kommenden Monaten befördern. In der zweiten Jahreshälfte könnte der Schwung allerdings abnehmen./kro/zb



Datum der Analyse: 27.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.