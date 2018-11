NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG nach Zahlen von 43 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal sei solide ausgefallen und der Ausblick positiv, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus auf kurzfristige Verträge sei mit Risiken behaftet, sollten sich die Stahlpreise abschwächen. Schwach sei auch weiterhin der freie Barmittelfluss bei steigenden Investitionen./ajx/he



Datum der Analyse: 14.11.2018



