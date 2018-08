NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37,50 Euro belassen. Der Vorsteuergewinn im zweiten Quartal habe sowohl seine als auch die Konsenserwartungen übertroffen, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei bestätigt worden, der Stahlkonzern habe aber Risiken durch den schwelenden internationalen Handelsstreit angedeutet./tih/ajx



Datum der Analyse: 13.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.