NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter AG vor Zahlen für 2018 von 27,00 auf 26,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Luke Nelson passte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die Aktien des Stahlherstellers an die jüngsten Unternehmensprognosen an. Im Zuge dessen rechnet Nelson nun für dieses Jahr mit einem niedrigeren Vorsteuergewinn als zuvor./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2019 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2019 / 17:44 / GMT



