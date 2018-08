HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Salzgitter AG nach Zahlen von 58 auf 48 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Überraschungen seien ausgeblieben, auch wenn der Stahlhersteller das beste Halbjahresergebnis seit 2008 präsentiert habe, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die trotz der aktuell guten Geschäftssituation nur beibehaltene Prognose für 2018 lasse zwar Luft nach oben, doch hätten sich die konjunkturellen Aussichten in den letzten Wochen eingetrübt. Etwaige Auswirkungen würden sich rasch in den Geschäftszahlen widerspiegeln. Insofern habe er sein Kursziel gesenkt./la/ck



Datum der Analyse: 14.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.