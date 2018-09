HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Salzgitter AG nach einer erhöhten Gewinnprognose auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die bei Veröffentlichung der Halbjahreszahlen an den Tag gelegte Vorsicht habe wie von ihm erwartet "Luft nach oben" gelassen, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das belege die Anhebung der Ergebnisprognosen, was den Experten in seiner optimistischen Einschätzung und der Kaufempfehlung für die Aktien des Stahlherstellers bekräftige./bek/la



Datum der Analyse: 19.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.