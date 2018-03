NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Salzgitter AG von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Der Stahlhersteller verfüge über eine solide Bilanz im Vergleich zu Wettbewerbern, schrieb Analyst Menno Sanderse in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Diese sicherten die Aktionäre vor hohen Risiken ab, sollten die Stahlmargen nachgeben./bek/ajx



Datum der Analyse: 20.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.