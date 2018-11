NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Santander von 4,00 auf 3,75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Er sei mit Blick auf das Wachstum auf den lateinamerikanischen Märkten vorsichtig, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auch dürfte sich das Konsumentenkredit-Geschäft wieder etwas normalisieren. Seine Schätzungen blieben daher deutlich unter den Konsensprognosen./bek/tav



Datum der Analyse: 22.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.