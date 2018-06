NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Santander nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,83 Euro belassen. Die spanische Bank gehe offenbar von besseren Geschäften in den USA aus, während sich die strukturelle Schwäche in Brasilien fortsetzen dürfte, schrieb Analyst Jose Abad in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ck



Datum der Analyse: 07.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.