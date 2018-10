FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Sartorius auf "Reduce" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. In der Laborsparte könnten die Jahresziele wegen der schwach verlaufenen angestammten

Geschäfte in Gefahr sein, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dank der starken Entwicklung in der Sparte Bioprocess Solutions sollte aber konzernweit zumindest noch das untere Ende der Jahresziele erreichbar sein./tav/mis



Datum der Analyse: 19.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.