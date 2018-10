LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Sartorius vor Zahlen zum dritten Quartal von 96 auf 99 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Der Laborausrüster dürfte ein insgesamt gutes Zahlenwerk vorlegen, schrieb Analyst Daniel Grigat in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020 erhöht. Allerdings sei die Aktie nach ihrem 60-prozentigen Anstieg in diesem Jahr zu teuer, erklärte der Experte sein anhaltend negatives Anlagevotum./edh/la



Datum der Analyse: 18.10.2018



