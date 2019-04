FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Schaeffler vor Quartalszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert auf 8,50 Euro belassen. Er rechne mit einer durchwachsenen Berichterstattung des Automobilzulieferers, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die allgemeine Marktschwäche von Ende vergangenen Jahres habe sich wohl im Anfangsquartal 2019 fortgesetzt. Der Aktienkurs habe sich mit der Erholung an den Börsen seinem fairen Wert angenähert./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2019 / 15:13 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2019 / 15:37 / MESZ



