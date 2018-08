HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Schaeffler nach Halbjahreszahlen von 13,50 auf 13,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Frank Schwope hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie hervor, dass der Vorstand des Autozulieferers trotz des nicht einfachen Marktumfeldes an den Jahreszielen festhalte. Die Zunahme weltweiter Handelskonflikte könnte allerdings auch bei Schaeffler zu Problemen führen, da Schaeffler wie viele andere Branchenkollegen auch vor allem in China wachse./ck/bek



Datum der Analyse: 07.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.