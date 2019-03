HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Schaeffler von 8,50 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Auf ein schwieriges Jahr 2018 reagiere der Autozulieferer mit einem Programm zu Effizienzsteigerung, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen stehe noch relativ stark für Mechanik und weniger für moderne Technologien, was sich in den nächsten Jahren deutlich ändern müsse./tih/la



