ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schaeffler von 10 auf 7 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Margenabschwächung bei dem Automobilzulieferer sei voll im Gange, schrieb Analyst Julian Radlinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen an eine Erholung des operativen Gewinns bei den Autoherstellern 2019 seien noch viel zu optimistisch./mf/bek



Datum der Analyse: 23.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.