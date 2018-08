HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Schaeffler nach Zahlen von 18,50 auf 18,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Ergebnisschätzungen nun dem Zahlenwerk für das zweite Quartal angepasst, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aus operativer Sicht dürfte der Automobilzulieferer den Umsatz in den kommenden Jahren steigern, trotz der Herausforderungen durch die sich ändernde Antriebstechnik./bek/ck



Datum der Analyse: 07.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.