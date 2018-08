Nach Darstellung der Analysten Jens Nielsen und Alexander Langhorst von GSC Research hat die Scherzer & Co. AG ihre Aktionäre durch einen Bonus zur Basisdividende an der sehr guten Entwicklung des Geschäftsjahres 2017 (per 31.12.) beteiligt und damit insgesamt 0,10 Euro je Anteilschein ausgeschüttet. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel leicht und bestätigen das Votum.

Nach Aussage der Analysten habe der NAV des Unternehmens zum 31. Juli mit 2,78 Euro leicht unterhalb des Börsenkurses von 2,81 Euro zum Monatsultimo gelegen. Gleichwohl sei der Anteilschein unverändert ein interessantes Investment für den an Nachbesserungsthemen interessierten Anleger. Dabei biete die betriebene Portfolioabsicherung eine gewisse Sicherheit in dem derzeit durch zunehmende geopolitische Unsicherheiten und steigende Volatilitäten geprägten Marktumfeld.

Darüber hinaus etabliere sich Scherzer nach Meinung der Analysten mit der nunmehr vierten Dividendenzahlung in Folge, die angesichts der erfreulichen Entwicklung 2017 zusätzlich noch einen Bonus in gleicher Höhe enthalte, zunehmend als verlässlicher Dividendenzahler. Bei Ansatz einer unveränderten Basisausschüttung von 0,05 Euro ergebe sich auch weiterhin eine ordentliche Rendite von 1,8 Prozent. Die Analysten sehen den fairen Wert der Scherzer-Aktie – ohne Berücksichtigung der möglichen Ertragschancen aus den Spruchstellenverfahren – auf dem Niveau des jüngst gemeldeten NAV und erhöhen demnach leicht ihr Kursziel auf 2,80 Euro (zuvor: 2,75 Euro). Auf dieser Basis bestätigt GSC auch das Votum „Halten“.

