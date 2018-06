NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Neutral" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Unter den europäischen Investitionsgüterwerten bevorzuge sie klar unterbewertete Aktien von Unternehmen, die mit einer Optimierung ihres breiten Beteiligungsportfolios viel gewinnen könnten, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/la



Datum der Analyse: 18.06.2018



