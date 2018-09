NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schneider Electric von 85 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andreas Willi passte seine Schätzungen für den französischen Elektrokonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an aktuelle Währungsentwicklungen an. An seinen grundlegenden Annahmen habe sich auf bereinigter Basis aber nichts geändert./tih/gl



Datum der Analyse: 27.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.