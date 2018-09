HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Scout24 von 42 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Marius Fuhrberg passte sein Bewertungsmodell in einer am Freitag vorliegenden Studie an die begrüßte Übernahme von Finanzcheck und endgültige Ergebnisse für das zweite Quartal an./ag/ajx



Datum der Analyse: 28.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.