NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 nach der Übernahme des Internetportals Finanzcheck von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Kauf mache Sinn, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Gewinnmargen dürften dadurch nur 2018 verwässert werden. Im Zuge der Übernahme entstehe reichlich Sparpotenzial./mis/bek



Datum der Analyse: 18.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.