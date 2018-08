NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Scout24 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Anlässlich der jüngsten Quartalszahlen habe sie ihre Umsatzprognosen für den Internetportalbetreiber bis 2020 angehoben, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihre Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) hingegen habe sie zum Teil leicht reduziert. Zudem berücksichtigte Malek nun das jüngst erst gekaufte Portal Finanzcheck.de./la/ck



Datum der Analyse: 15.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.