ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Scout24 angesichts eines erneuten Übernahmeangebots von Finanzinvestoren auf "Buy" mit einem Kursziel von 43,20 Euro belassen. Die gebotenen 46 Euro je Scout24-Aktie repräsentierten eine 17-prozentige Prämie auf den Durchschnittskurs der vergangenen sechs Monate, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aktionäre, die das Angebot zunächst nicht annähmen, könnten bei Erreichen der Schwelle von 50 Prozent plus einer Aktie und einer folgenden weiteren Aufstockung durch die Investoren auf einen späteren Squeeze-Out hoffen. Insofern sei es möglich, dass die Aktien während des Übernahmeprozesses sogar oberhalb des Angebotspreises gehandelt werden./tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2019 / 08:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



