NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Shell B von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 2900 auf 2750 Pence gesenkt. Der Ölkonzern brauche nach 2020 ein weiteres Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 30 Milliarden Dollar, um die Dividendenbelastung zu mildern, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies könnte Shell aber daran hindern, die Qualität des Portfolios zu heben./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 11:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2019 / 11:49 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.