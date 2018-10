ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Shell vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3175 Pence belassen. Nach drei aufeinander folgenden Quartalen, in denen die Erwartungen am Markt verfehlt wurden, sei Shell unter Druck, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ölkonzern müsse im zweiten Halbjahr wie versprochen demonstrieren, dass sich die Geschäfte wieder verbesserten./ck/bek



Datum der Analyse: 16.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.