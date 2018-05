NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Shire nach der Einigung mit Takeda über einen Zusammenschluss auf "Outperform" belassen. Die von den Japanern avisierten Synergien seien höher als gedacht, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/mis



Datum der Analyse: 08.05.2018



