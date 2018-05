FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat Siemens Healthineers nach einer starken Kursentwicklung mit "Halten" und einem Kursziel von 35 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Bernhard Weininger sieht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie aktuell keine größeren Impulse für die Papiere des Medizintechnikkonzerns. Im Diagnostik-Bereich hänge eine Beschleunigung des unterdurchschnittlichen Wachstums wesentlich von der Einführung des Laborsystems Atellica Solutions ab./ag/gl



Datum der Analyse: 30.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.