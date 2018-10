NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor Zahlen von 41,70 auf 38,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Kursziel sei nach Gesprächen mit dem Unternehmen sowie angesichts Wechselkursveränderungen und des rückläufigen Bewertungsniveaus innerhalb des Sektors angepasst worden, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Quartalsresultate im November dürften beim Umsatz durch Wechselkurseinflüsse einen Rückgang von rund zwei Prozent zeigen./mf/gl



Datum der Analyse: 09.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.