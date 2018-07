NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor den Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 34 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er habe seine Prognosen für den Gewinn je Aktie bis 2019 erhöht, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus liege derweil weiter auf dem Diagnostikbereich des Medizintechnikherstellers./la/he



Datum der Analyse: 26.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.