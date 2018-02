NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens auf "Neutral" belassen. Analyst Andreas Willi untersuchte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Bewertungsaufschläge von Aktien aus dem Kapitalgütersektor, ohne dabei die fundamentalen Aussichten der Unternehmen und der Märkte zu berücksichtigen. Sein Fazit: Die meisten Sektorwerte seien derzeit auf oder über ihrem historischen Durchschnitt bewertet. Siemens jedoch sei hier mit einer mittelhohen Bewertung eine Ausnahme./tih/la



Datum der Analyse: 27.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.