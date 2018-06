NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach Berichten über einen Verkauf von Teilen des Geschäfts mit Gasturbinen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 121 Euro belassen. Nach Spekulationen hierüber in der jüngsten Zeit seien die Berichte selbst nicht überraschend, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Positiv wäre ein solcher Schritt, sollte er denn "aktionärs-freundlich" ausfallen. Am Freitag stelle sich Siemens auf einer Konferenz von JPMorgan zum Sektor der Herstellern von Kapitalgütern vor. Dann könnten Investoren Neues hierüber erfahren./bek/la



Datum der Analyse: 13.06.2018



