NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens von 124 auf 123 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andreas Willi verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie darauf, dass seit der Vorlage der Zahlen zum dritten Geschäftsquartal die Markterwartungen bereits um 6 Prozent gesunken seien. Er geht davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen dürfte. Denn der Elektrokonzern selbst werde voraussichtlich mit seiner neuen Prognose zur Jahresbilanz im November die Erwartungen enttäuschen./tav/zb



Datum der Analyse: 01.10.2018



