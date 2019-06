NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Kurzfristig sei in der europäischen Investitionsgüterindustrie mit keinem größeren Nachfragerückgang zu rechnen, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Bei der Aktienauswahl sollten anleger aber selektiv vorgehen und sich auf jene zyklischen Werte fokussieren, die im bisherigen Jahresverlauf schlechter als der Branchendurchschnitt gelaufen seien./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2019 / 09:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2019 / 09:34 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.