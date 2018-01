NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Siemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag dürfte den Fokus der Anleger auf das Healthcare-Geschäft und damit auch auf die Bewertung des Industrie-Rumpfgeschäfts lenken, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Gegenwind im Windkraft- und im Energie-Geschäft sei ausreichend im Aktienkurs eingepreist, während der geplante Börsengang von Healthineers den Papiere Rückenwind verleihen könnte./mis/ajx



Datum der Analyse: 15.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.