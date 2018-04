ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Siltronic nach Expansionsplänen des taiwanesischen Waferanbieters Globalwafers (GWC) in Südkorea auf "Outperform" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Sollte GWC tatsächlich die fertigung von 300-mm-Wafern bis 2020 ausweiten, wäre dies eine internationale Direktinvestition, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet zudem mit einer steigenden Nachfrage nach Wafern./ck/bek



Datum der Analyse: 23.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.