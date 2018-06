ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Siltronic auf "Outperform" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Zwar sorgten sich Investoren teils wegen eines möglichen zyklischen, also kurzfristigen, Abschwungs in der Halbleiterbranche, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der langfristige Wachstumstrend durch die Digitalisierung überwiege in der Branche aber noch immer. STMicro, Infineon und Siltronic sind die "Top Picks" des Experten./mis/tav



Datum der Analyse: 25.06.2018



