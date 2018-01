FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Sixt-Aktie nach dem Verkauf der DriveNow-Beteiligung an BMW von 79,00 auf 82,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Er habe nun seine Umsatz- und Ertragsplanung für den Autovermieter überarbeitet, schrieb Analyst Harald Heider in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Verkaufspreis sei nicht unattraktiv, stelle aber auch eine Entschädigung für das entgangene künftige Ertragspotenzial dar, das DriveNow wahrscheinlich realisieren werde./ck/tih



Datum der Analyse: 29.01.2018



