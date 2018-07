MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Sixt nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Das Leasingunternehmen sei auf dem richtigen Weg, schrieb Analyst Christian Weiz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf dem deutschen Heimatmarkt werde Sixt die führende Stellung behaupten und gleichzeitig international expandieren, vor allem in den USA./bek/he



Datum der Analyse: 19.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.