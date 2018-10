MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Sixt nach einem Wechsel auf dem Posten des Finanzchefs auf "Hold" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Jörg Bremer dürfte als neuer Finanzleiter wertvolles Know-how in der Region Nordamerika mitbringen, was positiv sei, schrieb Analyst Christian Weiz in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn die USA seien die am stärksten wachsende Region des Autovermieters und Leasing-Dienstleisters./bek/tih



Datum der Analyse: 15.10.2018



