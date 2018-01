HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für die Stammaktien von Sixt auf "Hold" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Der Komplettverkauf von DriveNow an BMW sei eine kleine Überraschung, schrieb Analyst Pierre Gröning in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hatte damit gerechnet, dass Sixt mit einer Minderheitsbeteiligung an Bord bleibt./ag/ajx



Datum der Analyse: 30.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.