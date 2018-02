FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Sixt nach einem Zeitungsinterview mit dem Vorstand Alexander Sixt auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Sie zweifele am Erfolg eines eigenen Car-Sharing-Modells des Autovermieters, schrieb Analystin Sabrina Taneja in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Wettbewerb in diesem Segment sei hart, vor allem bei einem möglichen Zusammengehen von DriveNow von BMW mit Car2go von Daimler. Allerdings entsprächen die von Sixt vorgesehenen Investitionen nur 3 Prozent des Börsenwerts des Unternehmens./bek/ag



Datum der Analyse: 05.02.2018



