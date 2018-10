FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat das Kursziel für Sixt nach vorläufigen Eckdaten für das dritte Quartal von 129 auf 131 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sabrina Reeh zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie vor allem von dem starken Anstieg des Vorsteuerergebnisses überrascht. Das Management habe sich zudem zuversichtlicher als bisher auch zur weiteren Umsatzentwicklung geäußert. Die Expertin hob deshalb ihre eigenen Vorsteuerergebnisschätzungen an, womit sie nun sechs Prozent über den bisherigen durchschnittlichen Markterwartungen liege./tav/mis





Datum der Analyse: 19.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.