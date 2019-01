NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Societe Generale nach der Gewinnwarnung der Großbank von 41 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. In einer am Donnerstag vorliegenden Studie kürzte Analystin Delphine Lee ihre Gewinnschätzungen je Aktie nun für die Jahre bis 2020. Als Grund verwies sie auch auf Effekte aufgrund eines Verkaufs von Geschäftsteilen sowie die Absicht, eine Gewinnbeteiligung über die Ausgabe neuer Aktien anstatt in bar auszuschütten./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / 14:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2019 / 15:01 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.