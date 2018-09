ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Societe Generale auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Investoren seien pessimistisch gestimmt, aber das Management halte an den Kapitalzielen und den Kostenprognosen im Investmentbanking fest, schrieb Analystin Lorraine Quoirez in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Beim Gewinn je Aktie sieht sie Luft nach oben./ajx/tih



Datum der Analyse: 25.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.