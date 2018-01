NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für die Aktie der Societe Generale vor Zahlen von 54,30 auf 52,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe für die französischen und auch die Benelux-Banken sowohl seine Schätzungen für das Schlussquartal 2017 als auch für das neue Jahr gesenkt, schrieb Analyst Bruce Hamilton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechne mit geringen Marktschwankungen, was die Handelsaktivität dämpfe. Daher lägen seine Schätzungen für die Kapitalmarkterträge - auch der SocGen - weitgehend auf dem Niveau des Vorjahres./ck/mis



Datum der Analyse: 24.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.