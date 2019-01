LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat das Papier der Software AG nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die drei wichtigsten Bekanntmachungen seien die Quartalszahlen gewesen, der Ausblick auf 2019 und auf mittlere Sicht sowie der neue Strategie- und Investitionsplan, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Zahlen hätten einiges Negative enthalten, aber insgesamt seien die Umsätze wie erwartet ausgefallen. Die neue Strategie, der Fokus auf das Digitalgeschäft, gefalle ihm. Er sehe aber Risiken in der Ausführung./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 07:49 Uhr / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2019 / 07:49 Uhr / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.