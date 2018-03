FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Software AG nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 37,50 Euro belassen. Das Segment Digital Business Platform (DBP) sowie die Datenbanksparte (A&N) schienen sich im laufenden Jahr entsprechend der üblichen Saisonalität zu entwickeln, schrieb Analyst Thomas Becker in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl



Datum der Analyse: 13.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.