FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Software AG nach Zahlen für das erste Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 37,50 Euro belassen. Vor allem wegen des Datenbankgeschäfts (DBP) sei der Softwarekonzern unerwartet schwach ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Thomas Becker in einer am Montag vorliegenden Studie. Das sorge mit Blick auf die Jahresprognosen für einen gewissen Druck und bringen in puncto anstehendem Chefwechsel eine gewisse Unsicherheit mit sich./mis/ag



Datum der Analyse: 16.04.2018



